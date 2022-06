Watch more News on iWantTFC

Apo ng 105-year-old at cultural treasure na si Apo Whang-od ang kilala ngayon bilang pinakabatang 'mambabatok' o traditional tattoo artist sa Buscalan Village sa Tinglayan, Kalinga.

Limang taong gulang pa lamang nang magsimulang matuto si Princess Tacatan ng batok.

"Kahit ako po 'yung pinakabatang nagtatattoo, confident po ako sa mga design namin. Sumasabay din ako sa kanila," kuwento ni Tacatac sa KBYN.

Kasalukuyang nasa Grade 8 si Tacatac. Kapag walang klase, abala siya sa pagtatattoo sa Buscalan Village.

Sa isang araw kumikita siya ng P6,000.00 hanggang P7,000.00 sa isang araw. Umabot naman sa P12,000.00 ang pinakamalaking kinita niya sa pagtatattoo.

"Para po sa pagkain namin tsaka pambayad po ng tuition fee, sa school, boarding. 'Yung pera ko kasi binibigay ko kay Mama tapos siya 'yung bahalang magbayad ng tuition fee ko," ani Tacatac.

Nakaalalay sa pambabatok ni Tacatac ang cultural tattoo advocate na si Wilma 'Wamz' Gaspili.

Hinihikayat niya ang nakararami na suportahan ang kultura at tradisyon ng Kalinga tribe.

"I am encouraging 'yung mga ano na magpatattoo rin ng traditional or lalo na dito sa Cordillera kasi gusto kong i-promote 'yung ma-appreciate nila 'yung traditional tattoo at ma-open mind sila na ang traditional tattoo is maganda, maganda siya," kuwento ni Gaspili.

Ang bawat tintang naiguguhit ni Tacatac sa mga bisitang tumatangkilik ng kanilang tradisyon ay pasasalamat at pagbibigay-pugay rin sa kaniyang mga ninuno kasama na si Apo Whang-od.

"Maraming pasasalamat namin kay Apo Whang-od na sinimulan niya 'tong tradition para pagpatuloy namin. Sinasabi niya na galingan niyo kaysa sa akin. At hindi siya magsisisi na kami yung magtutuloy," ani Tacatac.

