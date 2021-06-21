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TV Patrol

Mga turista dagsa na muli sa Hundred Islands National Park

ABS-CBN News

Posted at Jun 21 2021 09:50 PM

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Sa pagluluwag ng community quarantine restrictions sa ilang probinsiya, ramdam na ang unti-unting pagdami ng turista sa Hundred Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan. Nagpa-Patrol, Melinda Ramo. TV Patrol, Lunes, 21 Hunyo 2021

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