MAYNILA — Solar-powered car ang naging solusyon ng isang TV technician sa Tanauan, Batangas na ginagamit ngayon na service sa negosyo ng isang kaibigan.

Ayon kay Bayan Patroller Ar-jay Marfa, malaking tipid sa krudo at maintenance nang gumamit na siya ng solar-powered car.

Sa mga padalang litrato at video ni Marfa, makikita ang isang maliit na sasakyan na may apat na gulong na ang bubong ay solar panel.

Ayon sa Patroller, nabili niya ito noong 2021 sa kanyang kaibigang si Eric Pangyarihan na isang TV technician at solar-panel installator sa mga bahay. Ginagamit niya ang solar-powered car sa pagde-deliver ng bigas.

Kwento naman ng lumikha ng solar-powered car na si Pangyarihan, naisipan niyang gumamit ng solar panels para magpaandar ng sasakyan para hindi na bibili ng gasolina o magcha-charge mula sa kuryente.

Aniya, ang kailangan lang ay ibilad ang sasakyan sa araw para mag-charge ito nang kusa at maaari nang gamitin ng hanggang 15 kilometers na hindi nalo-lowbat.

Dagdag pa niya, isang buong panel ang bubong ng sasakyan na may 250 watts at may 35-40 volts output. Kailangan daw maibilad ang solar-powered car sa loob ng tatlong oras para ito ma-full charge, at 40 kph o kasing-bilis ng isang ordinaryong e-trike kung tumakbo. —

May ulat ni Dabet Panelo, Bayan Mo, i-Patrol Mo

—ABS-CBN Teleradyo, 19 June 2022