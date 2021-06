‘Freelancing Babe’: Magna cum laude sa UP sumabak sa freelancing

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sa panahon ngayon ay nauuso na ang mga freelance jobs.

At ito naman ang naging daan ng isang University of the Philippines graduate para makamit ang kaniyang nais gawin.

Nagtapos ng magna cum laude si Darla Mae Hasan, may-ari ng Freelancing Babe, at nagtrabaho ng dalawang taon sa isang opisina.

Pero kasabay nito, naisip niyang may mga kailangang pagbabago sa kaniyang buhay.

"I enjoyed my first job and ang dami kong natutunan pero minsan nung sobrang napagod ako natigil na lang ako and naisip ko ‘Ito na lang ba ang gusto kong gawin? Gusto ko bang gumising ng maaga, sumuong sa traffic and do the same thing over and over again?’”

Dahil dito, naisipan niyang mag-resign sa kaniyang trabaho at sumabak sa mundo ng freelancing. Kasabay nito, naghanap din siya ng mga YouTube video kung paano maging social media manager, binuo ang kaniyang “Freelancing Babe” brand at nag-invest sa courses.

Pero aminado siyang naging hamon ito lalo’t nag-scholar siya sa UP at ngayo’y nagsisilbi siyang breadwinner.

“Hindi naging madali ang transition. Mahirap talaga pero sobrang worth it, as in. YOu might not know na hindi kami mayaman. Scholar ako sa UP. Umiyak ako sa registrar kasi we can’t afford,” aniya.

“Nakiki-connect ako sa Wi-Fi ng kapitbahay namin pero hindi 'yon nagtigil sa 'kin. Tuloy-tuloy lang. Testing the waters talaga,” aniya.

Bukod dito aniya ay sumubok din siya na magbenta ng mga damit online.

May mensahe naman siya sa mga gustong sumubok sa freelancing.

“Depende talaga sa inyo. May strategies talaga sa online world. This is not a get-rich-quick na scheme. 'Di porke't na dolyar ang kinikita ng karamihan ay yayaman tayo agad. Kailangan itong paghirapan. Estudyante pa rin ako every day. Kagabi nag-aaral pa rin ako kasi doon ako natututo kasi the more you know, the higher you can charge, ” ani Hasan.