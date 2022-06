Nat'l Historical Commission may paalala sa pag-aalaga ng mga bantayog

Watch more News on iWantTFC



Hindi lang sa mga pampublikong parke o mga kalsada matatagpuan ang mga bantayog ng mga bayani. Sa isang sementeryo sa Quezon City, tampok ang mga engrandeng monumento at mural na alay sa mga ito. Paalala naman ng National Historical Commission of the Philippines na alagaan ang mga bantayog. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Sabado, 11 Hunyo 2022.