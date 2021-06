PANOORIN: Pagsayaw ng COVID-19 patients sa quarantine facility sa Nueva Vizcaya

Watch more in iWantTFC

Video mula kay Bayan Patroller Jodilyn Caranto

Idinaan na lang sa pagsasayaw ng mga COVID-positive patients sa isang quarantine facility sa Nueva Vizcaya ang kanilang nararamdaman

Sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Jodilyn Caranto, makikitang sumasayaw sa saliw ng tugtuging Ilocano ang mga babaeng nasa 40 hanggang 50 ang edad.

Ayon sa Patroller, mahirap man ang kanilang pinagdaraanan, hindi sila magpapatalo rito at maghahanap ng paraan para malibang at maging masaya.

Bukod rito, nagsasagawa rin sila ng bible verse sharing sa isa’t-isa.

“Even though we are all COVID-positive here, lahat din ay may positive perspective in life. Isayaw ang buhay, 'wag malungkot, and Diyos ang kaagapay,” aniya.

Parehong may COVID-19 si Caranto at kanyang asawa na nasa parehong facility.

— Ulat ni Kori Quintos, Bayan Mo, I-Patrol Mo