Fiesta Filipinas: Mayamang tradisyon at kulturang Pinoy, ipinagdiriwang online

Watch more in iWantTFC

Tuloy ang selebrasyon ng mga tradisyon at mayamang kultura ng Pilipino kahit may pandemya pero ginawa ito online. Ginanap ang virtual Flores de Mayo noong Mayo 29 na nilahukan ng mahigit sa 250 na mga Pinoy at banyaga mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Kasama ang virtual Flores de Mayo sa six-part multi-format online event series mula Disyembre 2020 hanggang nitong nakaraang buwan na binuo ng Department of Foreign Affairs at ilang government agencies sa Pilipinas.

- TFC News Asia Pacific, Hunyo 9, 2021