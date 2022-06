Watch more News on iWantTFC

Mistulang totoong tao ang itsura ng mga manikang ginagawa at ibinebenta ng doll collector na si Angelica Isip.

'Reborn dolls' ang tawag sa mga manikang kaniyang ginagawa. Ito ay mga mga 'life-like' o 'memory dolls' na gawa sa silicon o vinyl.

"Nakita ko 'yung website niya. International po siya so sige sabi ko sige i-try ko nga and then after po nu'n, nag-purchase ako sa kaniya. Tapos, 'yun po 'yung first ever kit na na-test ko, parang starter kit po. Siyempre excited po ako, post-post, ganiyan. Nakabenta, happy-happy tapos shine-share ko po sa groups. Sa groups po, parang marami pong interesado. Sabi ko, aba, may market and internationally po meron talagang market for reborns," pagbabahagi ni Isip sa KBYN.

Ibinebenta ni Isip ang kaniyang mga reborn dolls sa online shop na Dilly Dollies.

Bata pa lamang hilig na ni Isip ang mangolekta ng manika hanggang sa naisipan niyang gumawa para sa sarili at kalaunan nakitaan ng potensiyal na ito ay pagkakitaan.

Mula ulo, buhok, balat at bawat parte ng katawan ng reborn dolls ay itsurang totoong tao talaga kung kaya't inaabot ang paggawa nito mula isa hanggang tatlong buwan depende sa laki at detalye ng manikang pinagagawa.

"'Yung paint po na ginagamit dito ay parang acrylic paint po siya tapos meron siyang parang medium na ihahalo para po kumapit 'yung paint sa kit ng doll tapos siyempre 'yung painting process po madugo po talaga. Matrabaho po siya kasi hindi po siya kayang gawin ng isang araw," kuwento ni Isip.

Swak ang reborn dolls sa mga gustong maranasang mag-alaga ng sanggol o sa mga kapamilya nating miss na ang magkaroon ng baby.

Ang doll collector na si Baby Miranda Borleo, hinahanap-hanap ang pakiramdam ng pag-aalaga ng bata kung kaya't nagdesisyon siyang mangolekta ng reborn dolls.

"'Yung nami-miss ko 'yung pagkarga ng baby so 'pag nandiyan 'yung mga reborn anytime gusto ko magkarga nandiyan lang sila tapos puwede kong palitan ng damit. So, itatabi ko sa pagtulog and okay naman sa kanilang lahat sa husband ko, sa mga anak ko, okay lang sa kanila," ani Borleo.

Bagamat nakaaaliw tingnan ang reborn dolls, hindi maiwasang makarinig si Borleo ng hindi magandang opinyon sa pangongolekta niya ng mga ito mula sa ibang tao.

"Naintindihan ko naman sila kasi meron talaga akong na-encounter kahit sa relatives na ang sabi nila ang creepy. So, nakakatakot daw. So, for me naman, hindi kasi sobrang cute naman sila. So, may kaniya kaniya tayong gusto. 'Yun ang gusto ko, okay lang sabihin niyong creepy," pagbabahagi ni Borleo.

Ayon sa isang eksperto, walang masama sa pangongolekta ng reborn dolls.

"It depends on the purpose kung bakit sila nagki-keep ng reborn dolls. Kung ang purpose nila for collection, I think there's nothing to worry about that pero 'pag ang purpose nila ay hindi sila maka-move on doon sa death ng kanilang new born baby o kaya naman nahihirapan sila i-accept ang reality na wala na ang kanilang baby, it delays them para makapag-move on, nagiging stagnant sila. If hindi ito nagke-create ng personal, social and occupational dysfunctionality doon sa tao, wala tayong nakikitang mental health risk," pahayag ng clinical psychologist na si Kathleen Kris Cortez.

Hangga't may natutulungan at napapasayang tao gaya ni Borleo, tuloy lamang si Isip sa paggawa ng kaniyang mga obra.

"Parang heartwarming siya eh kasi every time po na magfe-feedback sa 'yo 'yung client mo na parang nagustuhan ko 'to ang ganda tapos parang totoo. Find a community na nagsu-support po sa mga likes niyo. I want to showcase my skills and my talent, my art. Not everyone po naman will like what we like. Sa akin, hindi ko po ipu-push sa kanila. I will do what I want, what I love," ani Isip.

