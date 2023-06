SILIPIN: Swimming, camping sites na patok sa mga bakasyunista

Watch more on iWantTFC

Sa mga nagpaplano pang mamasyal at mag-adventure, hindi pa huli ang lahat. Alamin ang mga patok na pasyalan sa Leyte at Bukidnon, at nakabibighaning sand bar at beach resorts sa Camarines Norte. Nagpa-Patrol, Jonathan Magistrado. TV Patrol, Linggo, 4 Hunyo 2023