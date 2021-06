Viral video ng lalaking nag ensayo sa 'boxing station' ng grocery, kinagiliwan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nag-viral kamakailan sa social media ang video ng isang lalaking nagtila boksingerong nageensayo habang nasa "boxing station" ng isang grocery sa Bacoor, Cavite.

Ayon kay Sherly Patchaligan-Nash, ang lalaking nasa video ay kaniyang kapatid na si Aldrich na likas na palabiro.

“That day ng May 24 nag-grocery sila ng asawa po n'ya and then sakto na wala siyang kasabayan sa boxing (packaging) station ng grocery nagawa niya 'yung acting po niya. Standard na sa kanya, mahilig po siya mag ganyan-ganyan katulad ng tatay ko po. Nakunan siya ng asawa niya, sinend ko sa family group chat at tawa kami ng tawa buong pamilya,” kuwento ni Nash sa programang Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Sa video makikitang tila seryosong sumusuntok sa ere si Aldrich na sinasabayan pa niya ng boxing footwork sa tabi ng boxing station ng grocery, kung saan nilalagay sa kahon ang mga pinamili ng mga parokyano.

Kuwento ni Nash, kinonsulta muna niya ang isa nilang pamangkin tungkol sa pagpopost sa Facebook ng video dahil baka magamit o magtampo naman sa kaniya ang kapatid.

“Good vibes naman e. Ang sarap sa puso, ang sarap tumawa, bakit hindi,” sabi niya.

Umabot na sa mahigit 96,000 ang shares at lampas 59,000 naman ang reactions simula nang maibahagi ni Nash ang video sa Facebook.

“Pag-post ko nun sunod-sunod na ang notification ng phone ko. Kinakabahan ako baka kasi magtampo o magalit sa akin 'yung kapatid ko. After 2 hours that day, saka niya nalaman na viral na po. The whole family was so happy that day hanggang kinabukasan,” sabi niya.

Sabi ni Nash na hindi lamang ang kaniyang kapatid ang may ganitong nakatutuwang pag-uugali dahil likas aniya ito sa kanilang pamilya.

“Sa buhay natin ngayon, nahihirapan tayo puro negative na, hirap sa trabaho, hirap sa income pero sa simpleng video na naishare ko at nagawa ng aking kapatid na si Aldrich ay talaga naman pong nakakapag-positive vibes siya,” sabi niya.

- TeleRadyo 2 Hunyo 2021