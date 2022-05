ABS-CBN Foundation tumulong sa blood donation drive sa Rizal

Watch more News on iWantTFC

Hindi lang mga may COVID-19 kundi maraming may iba pang karamdaman na nasa ospital ngayon ang nangangailangan ng dugo. Kaya naman patuloy ang pagsuporta ng ABS-CBN Foundation sa iba't ibang grupo para magkaroon ng blood donation drive sa maraming lugar, kagaya ng Cardona at Taytay, Rizal. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Biyernes, 20 Mayo 2022.