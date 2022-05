Watch more News on iWantTFC

Sampung toneladang matatamis na mangga ang inilaan para sa 2022 Manggahan Festival sa provincial capitol grounds ng Jordan sa Guimaras.

Sa halagang P100, pwede ka nang kumain ng kahit ilang pirasong mangga sa loob ng trenta minuto.

Dalawang taon ding nahinto dahil sa pandemya ang Manggahan Festival na ginagawa taun-taon, kaya marami ang nakilahok ngayong naibalik na ito. Sinimulan ito noong May 14, at magtatapos sa May 22.

Ang Manggahan Festival ay bahagi ng ika-30 taong selebrasyon ng Guimaras mula nang maging ganap itong probinsya.

Ang Guimaras ay tinaguriang "Mango Capital of the Philippines". Tahanan kasi ito ng nasa mahigit limampung libong puno ng mangga na siya namang producer ng ilan sa mga pinakamatamis na mangga sa sa buong mundo.



ABS-CBN News, May 18, 2022