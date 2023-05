Watch more on iWantTFC

Isinantabi na ng mga bagong hirang na Miss Universe Philippines, Michelle Dee, at Miss Supranational Philippines, Pauline Amelinckx, ang mga isyu at kontrobersiya sa coronation. Target ng mga reigning queen na mag-focus sa kani-kanilang international pageant at iuwi ang korona. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Lunes, 15 Mayo 2023