Gowns na susuotin ni Rabiya Mateo sa Miss Universe, inilarawan ng designer

Inilarawan ni Furne One ng Amato Couture ang mga nilikha niyang gown para sa pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Rabiya Mateo. Sabi ni One, punong puno ng "energy and vibrancy" ang mga ginawa niyang kasuotan para sa Pinay. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Miyerkoles, 12 Mayo 2021