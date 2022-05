Watch more News on iWantTFC

Kapatid laban sa kapatid, anak laban sa ina. Paano aayusin ang away-pamilya dahil sa pulitika?

Ayon kay Maribel Dionisio, isang relationship expert at love consultant, masyadong matindi ang emosyon ng mga tao ngayon dahil sa nakaraang halalan.

"Marami akong nakita na in-unfriend o isinara na nila ang Facebook account nila. Kung yun ang paraan mo para wag magsabi ng masakit, mabuti nga na umalis na muna at magpahinga muna. Dependa yan kung gaano kahalaga ang relasyon. Baka anak mo na yon o pinsan mo," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Para kay Dionisio, mas mabuti na makinig ng mabuti kapag nakikipag-usap sa isang kapamilya na maaaring iba ang pananaw.

"Do not put down the point of view of the other person. Walang paninira o panghuhusga. Yan naman talaga ang nakakasira ng relasyon sa anak, sa magulang, sa nanay mo, sa kapitbahay...Listening to understand. You can respond in a positive way," dagdag niya.

ABS-CBN TeleRadyo, May 11, 2022