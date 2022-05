Watch more News on iWantTFC

Sa kabila ng kawalan ng mga braso at paa, naitataguyod ni Mar Caraig ang kaniyang pamilya sa pamamagitan ng kaniyang kamangha-manghang talento sa pag-uukit. Mula sa mga patapong kahoy na napupulot niya ay lumilikha siya ng iba’t ibang hugis na display items.

Naranasan ni Caraig ang diskriminasyon dahil sa kaniyang kalagayan. Ngunit unti-unti niyang natanggap ang kaniyang sitwasyon.

"Natanggap ko na rin 'yung kondisyon ko dahil sa pagmamahal, sa magulang, sa mga kapatid dahil ayaw ko silang malulungkot 'pag nakikita nila ako na nalulungkot din. Kailangan ko ding mabuhay na maging masaya," kuwento niya sa KBYN.

Nilibang niya ang sarili hanggang sa mahanap niya ang angking galing sa pagguhit at kalaunan ay ang pag-uukit. Nakakaya niyang gumawa ng ibon, palaka, anghel at kabayo mula sa mga sanga ng puno. Ginagawa niya ito Lunes hanggang Biyernes at tumatagal ng halos dalawang oras kada isa. Kailangan niya itong gawin para may pantustos sa pangangailangan ng kaniyang asawa at dalawang anak.

"Noong una, hilig ko lang. Wala naman talaga sa isip ko na magbenta niyan. Pero noong ako’y nagkaroon ng pamilya, naisip ko saan ako kukuha ng pambili ng gatas ng anak ko," ani Caraig.

Ipinagmamalaki naman ng kaniyang pamilya ang pagsisikap ng haligi ng kanilang tahanan.

"Lagi niyang iniisip 'yung kapakanan namin kahit na siya’y nahihirapan… sige pa rin siya," pagmamalaki ng kaniyang misis na si Juanita Caraig.

Kailangan niyang ilako ang mga inukit na paninda sa malalayong bayan. 'Yun nga lang, 'pag maulan ay hindi siya makabenta. Kung kaya’t hiling niya sa kaniyang kaarawan ay magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan ang kaniyang pamilya.

Hindi naman binigo ng mga may mabubuting puso ang dalangin ni Caraig. Isang sari-sari store ang ipinagkaloob sa kaniya upang may panibagong mahuhugutan ng kita.

Hindi maitago ang kaligayahan ng kaniyang misis sa kanilang bagong negosyo.

“Gagawin ko ang lahat para mapaunlad ang munti naming tindahan na pinagkaloob po ninyo sa amin," kuwento niya.

Kahit may biyayang natanggap, hindi titigil si Caraig sa pag-ukit.

"Nagpapasalamat ako, unang-una sa Panginoon, na binigyan ako ng talent na ganoon. Sana'y wag nilang alisin at ibigay nila ng habang ako’y nabubuhay," ani Caraig.

RELATED LINKS: