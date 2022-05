Watch more News on iWantTFC

Maraming Pilipino ang tinamaan ng depresyon sa kasagsagan ng COVID-19 lockdown. Isa na rito ang tattoo artist na si Nhoda Muñoz, na ang kabuhayan ay matinding naapektuhan ng pandemya.

"Na-stress ako kung paano kumita ng pera. Paano ba ako makakapag-survive during the lockdown. And nandu'n 'yung panic attack na feeling ko meron akong sakit," kuwento ni Muñoz sa KBYN.

Nalihis niya ang malikhaing isip mula sa pagta-tattoo patungo sa paggawa ng mga mumunting bahay o diorama. Nagsilbi itong brain therapy at alternatibong pagkakakitaan kay Muñoz.

Kapag gumagawa raw siya ng munting bahay, hindi niya ito pinaplano. Kusa lamang nabubuo ang disenyo sa kaniyang isip. Isa sa kaniyang masterpiece ang Bahay ni Juan.

"Gusto ko ipakita gamit itong mga art piece ko, 'yung kinalakihan ko. Nu'ng nagawa ko 'yung bahay ni Juan, may mga nangongomisyon, nagca-canvass kung magkano 'yung ganiyan," ani Muñoz.

Sa ngayon kumikita siya ng hindi bababa sa P10,000 kada diorama.

Malaki rin ang naitulong kay Ricalyn Toledana ng paggawa naman ng mga hulmang pagkain na mas maliit pa sa mga daliri.

"Dati po talaga sa squatters area lang, nakikitira lang kami sa biyenan ko. Tapos nu'ng nagkaron po ako ng income, bumukod po kami nakakuha po kami ng bahay dito. Tapos nakakabili po kami ng mga appliance na dati po kasi banig lang ang higaan namin eh tapos sapin lang na kumot, tapos unan na tinali-tali," kuwento ni Toledana.

Nabuo ang hilig niya sa paggawa ng mumunting food items dahil salat ito sa mga laruan noong kaniyang kabataan. Ngayon, sa isang araw, kaya niyang gumawa ng 100 piraso ng mga laruang ito.

Passion sa paggawa ng mga magagandang damit ang nagdala sa designer na si Poi Subijano para tahian ng magagarang kasuotan ang mga manika.

"Hindi naman siya masyadong mahal sa dolls pero sa human being medyo mahal siya. Kaya gusto ko pa rin sa dolls pa din nagke-create ng mga ideas ko. May makita akong tela, 'yun na kaagad. 'Yung creativity mo talaga du'n mabubuhos. At least 'yung doll hindi magrereklamo kung ano gawin mo sa kaniya," paliwanag ni Subijano kung bakit manika ang madalas niyang damitan.

Ngunit ang simpleng hilig ay nagamit pa niya para sumabak sa mga kompetisyon.

"May 'fineature' na parang doll pageant so du'n ako na-hook up and I tried to collect para maka-join ako du'n. Then eventually naka-join na nga ako. I end up winning naman. I'm the very first Asian winner and Filipino to win," ani Subijano.

Sa ngayon, mga totoong kontesera na sa beauty contests ang ginagawan niya ng gown.

Kaya ang payo ng ating miniature artists sa mga tinutuklas pa ang kanilang talento, huwag panghinaan ng loob kung kakaiba man o ordinaryo ang inyong ginagawa.

"Kailangan muna natin mahumaling bago natin mapagdikit-dikit 'yung bawat letra ng talento and someday may mga tao din na tatangkilik sa artwork natin," payo ni Muñoz.

