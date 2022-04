Watch more News on iWantTFC

Bata pa lamang ay mahilig na sa pagpipinta si Nate Florendo. Namana niya sa ama ang talentong ito sa pagguhit. Pero hindi lamang brush, lapis at papel ang ginagamit niya sa paggawa ng mga obra. Nag-level up siya at gumamit ng computer para lumikha ng mga 3D digital art. Natuklasan niya ang kakayahang ito noong panahon ng pandemya.

"Nanood po ako ng sobrang daming tutorials. Ina-apply ko na lang sa actual na pagti-3D po. Gusto ko po 'yung may nagagawa ako na hindi nakikita sa real world," pagbabahagi ni Florendo sa KBYN.

Nag-viral ang kaniyang "Almusal" digital art dahil sa animo'y totoong retrato ang kaniyang painting.

"Isang umaga po, na-inspire po ako nu'ng nakita ko 'yung mug na ginagamit po ng parents ko. Dinala ko lang po 'yung tasa sa kuwarto ko po and tinignan ko lang po siya maige," kuwento niya.

Suportado ng kaniyang mga magulang ang hilig ni Nate sa pagpipinta lalo na't may pinagdadaanan ngayon ang binata.

Isang pambihirang sakit kasi ang dumapo kay Florendo. Ito ay ang 'ankylosing spondylitis.' Ayon sa kaniyang doktor, ito ay isang chronic inflammatory arthritis na kadalasan ay nakaaapekto sa spine, hip at sacroiliac joint na siyang nagdudugtong sa gulugod at balakang. Kadalasan umanong nagkakaroon nito ay ang mga lalaki.

"'Pag bagong gising nandu'n 'yung paninigas ng katawan, 'yung stiffness po. Palipat-lipat po siya sa katawan… minsan po nasa balikat, nasa siko po, madalas po nasa tuhod. Isang gabi po, nakaramdam po ako ng sobrang sakit sa may bandang likod… Parang sinasaksak 'yung katawan. 'Pag 'yung sobrang sakit po ire-rate ko siya na mga 10 over 10," paglalahad niya sa kaniyang nararamdaman tuwing umaatake ang sakit.

Maaari ring maapektuhan nito ang kaniyang paningin na puhunan niya sa kaniyang talento sa sining.

"Masakit siyempre bilang magulang, sobrang nalungkot siya tapos parang di na rin siya makakain, iniisip niya nang iniisip. Sabi ko magdasal ka lang," kuwento ni Nelaine, ina ni Florendo.

Sa ngayon, walang direktang gamot sa ankylosing spondylitis. Umaasa lang ngayon ang pamilya ni Florendo sa isinasagawang clinical trial para kahit papaano ay maibsan ang dulot nitong sakit sa katawan.

"Very thankful din kami na na-diagnose siya nang mas maaga kasi madaming patients na nakakasabay si Nate na later on na lang sa life nila nabibigyan ng remedy. 'Yung iba makikita mo patagilid na kung maglakad. Hopefully hindi na abutin ni Nate 'yun with the treatment. Sana matustusan namin," ayon sa ama ni Florendo na si Jason.

Dahil sa karamdamang ito maaaring maglaho lahat ng pangarap ng isang magaling na artist. Pero lalong tumitibay ang relasyon ng buong pamilya sa gitna ng pagsubok na ito sa kanilang buhay.

RELATED LINKS: