Mapanganib kung ituring ang mga cobra dahil taglay nila ang venom na nakalalason. Pero hindi ito alintana ng mga 'snake hunters' ng Luzon na dekada na ang binilang sa paghuhuli ng mga ahas.

Isa na rito ang grupo ni Larry Bulanadi ng Concepcion, Tarlac.

Noon, ginagawa nila ang paggalugad sa mga cobra upang ibenta sa Maynila. Pero dahil sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, hindi na maaaring gawing komersiyo ang paghuli sa hayop na ito. Pawang pag-rescue na lamang ang ginagawa nila ngayon na kanilang idinodokumento at inilalagay sa kanilang YouTube channel.

Ayon kay Bulanadi, mahalaga ang cobra sa kalikasan.

"'Yung main pagkain po kasi ng mga ahas 'yung mga daga. Totally nawala po 'yung mga ahas na kumakain sa kanila, magkakaroon po ng peste sa daga. Kaya kailangan po sila ng ecosystem para maging balanse ito,” paliwanag niya sa KBYN.

Sa Laguna, kilala naman si Raymund Florentin at kaniyang mga anak sa paghuli ng ahas sa Timog Katagalugan. 1994 pa lamang ay nakahiligan na niya ang pag-aalaga ng mga ahas.

“Ang gawain na ganito talagang napakahirap. 'Pag wala kang sapat na kaalaman, wala ka ring sapat na training… kasi one miss, you die," paalala ni Florentin.

Sumama ang KBYN team sa dalawang grupo para alamin kung paano nila natutunton ang mga cobra. Ang grupo ni Larry, nakatagpo ng cobra sa isang maisan matapos makakita ng pinagbalatan nito. Sa isang kahon sa loob naman ng bahay nahanap nina Raymund ang pinare-rescue sa kanilang cobra.

Ayon sa herpetologist na si Dr. Leticia Afuang ng UP Los Baños, bumabangis ang cobra lalo na kung nakararamdam ito ng takot sa kaniyang paligid. Ang herpetologist ay espesyalista sa pag-aaral ng reptiles at amphibians. Ang mga ahas, gaya ng pagong at buwaya ay mga reptiles habang amphibian naman ang mga palaka.

"Either mag-spit siya ng venom niya or lulundag siya para tuklawin ka. Kaya niyang lumundag ng mga isang metro. Ang target niya 'pag ganu'n ay soft tissue na exposed, mata. Ang skin mo hindi masyado pero kung may sugat ka diyan, puwede kang tamaan… puwede ka ring mamatay."

Ayon kina Bulanadi at Florentin, minsan na rin silang nakagat ng ahas. Naisalba sila ng anti-venom serum noon. Pero sa ngayon, kaunti lamang ang supply nito.

"Karamihan sa mga ospital wala ganito eh… Kailangan mo pang itakbo sa RITM [Research Institute for Tropical Medicine] o sa San Lazaro. Marami kaming cobrang nakukuha, willing kaming i-donate ito sa mga production ng anti-venom, libre 'yun. Basta ang kapalit lang sana ay kahit isang serum lang sa isang barangay ng Laguna," pahayag ni Florentin.

Para kay Afuang, kinakailangan na ring magkaroon ng iba pang klase ng anti-venom.

"Ang tagal na ng RITM natin pero iisang klase ng anti-venom pa rin ang nagagawa natin. Kailangan natin sa bansa ng mas maraming expert capability for determining, extracting and producing specific anti-venoms," pagdedetalye niya.

Kinuha ng KBYN ang panig ng RITM tungkol dito, ngunit hindi sila makapagpaunlak ng panayam bago ipalabas ang ulat na ito.

Umaasa na lamang ang dalawang grupo na ang ginagawa nilang pag-hunting sa mga ahas ay makatutulong hindi lang sa mga taong tumatawag sa kanilang serbisyo kundi sa mas marami pang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga nahuli nilang ahas para makagawa ng gamot pangontra sa lason nito.

