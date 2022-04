Watch more News on iWantTFC

Malapit sa puso ng yumaong Kapamilya na si Boyet Sison ang mga kuwentong may kinalaman sa mga makasaysayang lugar. Bago siya pumanaw noong Sabado de Gloria, binisita niya ang College of the Holy Spirit sa Mendiola, Maynila. Magsasara na kasi ang campus matapos ang higit 1 siglo. Hindi na natapos ni Sison ang segment pero minarapat ng ABS-CBN News na ibahagi ang kaniyang huling kuwento sa "Alam N'yo Ba." Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Martes, 19 Abril 2022