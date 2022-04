Watch more News on iWantTFC

Isa sa mga nauusong negosyo ang coffee shops. Lalo pa itong nag-click nitong pandemya. Kaniya-kaniyang gimik ang mga negosyante para pumatok ang kanilang kapihan. Pero ang kuwento sa pagkakabuo ng 'La Casa de Kapihan' at 'Casa de Vanna' sa Cavite City ay may mas malalim na dahilan.

Dating barista si Darlon Castor ng La Casa de Kapihan. Ngunit mas naging passion niya ang pagsasayaw at pagbabanda.

Nang tumama ang COVID-19 sa Pilipinas, natigil ang mga events kung kaya’t nawalan siya ng pagkakakitaan. Dito siya muling bumalik sa paggawa ng kape.

"Mayroon akong mga gamit sa bahay, coffee equipment. Nagtinda ako sa online. Ako rin nagde-delivery around dito sa Cavite,” kuwento ni Castor sa KBYN.

Mainit ang naging pagtanggap sa kaniyang business na natayo sa panahon ng pandemya. At iniisip na rin niya noon na magbukas ng sariling puwesto. Sakto namang nag-chat ang kaniyang kaibigan at dating kagrupo na si Ivan Reyes.

Kalalabas lamang ni Reyes noon sa bilangguan. Nasentensiyahan siya ng 7 taong pagkakakulong dahil sa pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Sa kaniyang paglaya, isang malaking hamon kung paano magsisimula sa panahong may pandemya.

"Nag-isip ako ng puwede kong gawin. Kailangan talaga ng tao is 'yung source of income. May binigay si God na anghel para maging instrument kung paano kami aasenso nang kaunti sa buhay. Iyon nga, si Darlon. Nag-offer siya na mag-business, 'yung coffee shop nga daw," ani Reyes.

Noong una, magkasosyo pa sila sa coffee shop. Nang lumaon, nagkaniya-kaniya na rin sila upang matutong tumayo sa sariling mga paa.

"Parang nakabuti pa sa amin kasi nakapag-put up si Ivan ng sarili niya. Ako naman nakapag-put up ng sarili kong negosyo. Parang parehas pa rin kaming umaangat," sabi ni Castor.

Laking pasalamat pa rin ng dalawa na tinatangkilik ng publiko ang kanilang mga kapihan. Kaya para ibalik ang blessings na natatanggap nila, si Castor ay may balak magbigay ng training sa gustong maging barista.

Samantalang si Reyes ay nag-iisip na rin ng paraan para makatulong sa iba.

"Kapag nagkaroon ng maraming branch, balak ko rin kunin na maging staff 'yung mga tao na galing sa loob na willing magbagongbuhay," aniya.

