Hindi basta-basta ang pagdadaanan ng isang tao na nangangarap maging kasingsikat ng mga iniidolo ngayon na P-pop groups gaya ng SB19, BGYO, Bini at MNL48.

Napag-alaman ng KBYN na matindi ang pagsasanay at mahabang panahon ang ginugugol dito ng mga talent camp trainees gaya na lamang nina Justin Dailo at Rozel Basilio.

Si Dailo ay lumipad pa mula Amerika para lang sumabak sa audition na binuksan ng ShowBT Philippines. Ito rin ang kumpanyang humasa sa P-pop powerhouse na SB19.

Ayon kay Dailo, "This talent camp is actually very much similar sa high school when I was on the dance team. Kasi sa high school namin we have an all-male… a bunch of boys dancing and it’s the same thing here."

Bata pa lamang, hilig naman ni Basilio ang mag-perform. Kaya hindi niya rin pinalampas na makasali sa talent camp na ito. Nasa ikatlong taon na siya ngayon ng workshops at trainings.

Para sa kanya, malaki na ang naging improvement ng kaniyang skills.

"Sobrang laki po talaga ng difference pag iniisip ko ngayon kung ano 'yung skills ko before na akala ko 'yun na, talented na 'ko, skillful na 'ko. Seeing me now, wow! Meron pa palang mas i-improve pa," aniya.

Si Hong Nam-Ki ang isa sa mga Korean team leader at mentor ng mga trainee. At ayon sa kaniya, "It takes 2-3 years because we need to understand the competence, possibility, potential and personality and attitude of trainees."

Libre ang dance and voice workshops ng ShowBT. Pero higit pa raw ang naidulot nito sa pagkatao ng trainees.

"I have improved my confidence din. I also improved looking at the camera. Small improvements here and there," sabi ni Dailo.

"Hindi lang kami nagte-training sa skills eh, tine-train nila kami buo, sa personality… Nag-grow ako as an artist and as a person," sabi naman ni Basilio.

