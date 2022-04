'Alam N'yo Ba' host Boyet Sison, inalala ng mga katrabaho

Watch more News on iWantTFC

Pumanaw na ang beteranong ABS-CBN sports broadcaster at host ng ‘Alam N’yo Ba' segment sa TV Patrol na si Boyet Sison sa edad na 58.

Bumuhos ang dalamhati, pakikiramay at pagbibigay-pugay ng mga kaibigan at katrabaho ng batikang sports anchor. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 17 Abril 2022.