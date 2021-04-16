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TV Patrol

Matapos ang ulat sa Maginhawa Pantry, ilan pang community pantry ipinatayo

ABS-CBN News

Posted at Apr 16 2021 10:16 PM

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Ilang araw lang mula nang magkaroon ng "Maginhawa Pantry" ay umusbong din ang tulungan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na layong magbahagi ng biyaya ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Nagpa-Patrol, Kori Quintos. TV Patrol, Biyernes, 16 Abril 2021

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