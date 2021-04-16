Matapos ang ulat sa Maginhawa Pantry, ilan pang community pantry ipinatayo
ABS-CBN News
Posted at Apr 16 2021 10:16 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, Maginhawa Pantry, COVID-19 pandemic, community pantry, QC, P. Noval, Manila, Metro Manila community pantry, help, tulong, assistance, goodwill, good samaritan
- /news/04/17/21/2-bar-sa-makati-sinalakay-ng-mga-awtoridad
- /news/04/17/21/cabinet-official-contracted-covid-19-twice-says-brother
- /news/04/17/21/lalaki-sugatan-matapos-sumuot-sa-ilalim-ng-van-sa-iloilo
- /video/business/04/17/21/philippine-shares-post-weekly-loss-despite-eased-community-quarantine
- /video/news/04/17/21/gaps-seen-in-ph-healthcare-system-amid-record-high-active-covid-19-cases