VIRAL: Golden retriever na sumasakay sa jeep

Watch more on iWantTFC

Viral sa social media ang golden retriever na si Aki dahil sa pag-upo niya sa isang jeep sa Quezon City.

Tila sobrang sanay sumakay sa jeep ang aso sa mga retrato.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ng may-ari kay Aki na si Iza Dolores na pinapasyal niya ito tuwing weekend.

Inilahad din ni Dolores kung paano niya i-train ang kaniyang alaga.

"Si Aki kasi mahilig sa pagkain. Very motivated sa pagkain, basta bigyan mo ng pagkain okay lang. Kinakausap muna namin ang driver kung okay lang and ang daming dog lover na driver kaya okay lang," dagdag niya.

Teleradyo, 12 Abril 2023