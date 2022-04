Watch more News on iWantTFC

Ang pag-aalaga ng aso ay hindi biro lalo na kung ito ay bagong panganak. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan, umuupa ng yaya para sila ay bantayan at alagaan.

Isa sa mga tagapag-alaga ng aso si Gizelle Obiado. Noong una, takot pa siya sa aso. Ngunit sa pagtagal ng panahon, unti-unti na ring napamahal ang mga ito sa kanya.

Ayon kay Gizelle, nagsisimula ang kanyang araw pagpatak ng alas-7 ng umaga para ilabas ang mga aso sa kanilang kulungan. Sunod-sunod na ang mga gawain niya sa dog nursery ng kanyang amo hanggang pagdating ng hapon. Papakainin niya ang mga aso, lilinisin ang mga dumi at papaliguan.

Kailangan tutok si Gizelle at ang kanyang amo na si Meg Laudit sa mga tuta dahil ang bawat isa rito ay may katapat na napakalaking halaga.

Kuwento ni Meg kay 'Kabayan' Noli de Castro, "Sa 'min po dinadala para mabuhay po lahat kasi medyo mahal din po kasi to eh. Ang bentahan po ng bully nasa 250 to 400,000 [pesos]. Aalagaan namin 'yan from day 1 hanggang makatawid ng critical stage kasi usually 'yung nagpapaalaga, it’s either mga baguhan lang din o wala talagang time o walang knowledge sa pag-aalaga ng mga puppies.”

Malaking bagay kay Gizelle na nakapasok siya bilang "dog yaya." Tinataguyod kasi niya ang naiwang pamilya sa probinsiya.

Ayon kay Gizelle, "Nu'ng nawala po 'yung tatay ko naging obligasyon ko na po lahat. Pinapagawa ko po 'yung bahay namin. 'Yung sahod ko po hinahati ko po, 'yung kalahati po ng sahod ko nilalagay ko na po sa alkansiya. Nag-iipon po ako, hindi po 'yun para sakin, may gusto po akong bilhin na gamit para sa bahay, gusto ko po kasi bilhan si nanay ng ref at saka po gusto ko siyang bigyan ng maliit na tindahan po para hindi na po siya pumupunta sa koprahan kasi matanda na po siya eh."

Dahil sa dedikasyon sa trabaho at pamilya, hindi naman nag-atubiling tulungan ni Meg si Gizelle lalo na sa pangarap nitong makapag-aral. Lubos naman itong ipinagpapasalamat ng kanyang kasambahay. Ayon kay Gizelle, "Dito lang po ako nakahanap ng sobrang bait na amo, 'yung hindi kami tinuring na iba. 'Yung tinuring kami na parang kapatid."