Bilang teenager, mahilig gumamit ng social media ang 18 taong gulang na si Joanna Sisracon. Pero bago siya naengganyong mag-post ng mga videos dito, nag-ipon muna siya ng lakas ng loob lalo na't may malaking pilat na iniwan sa kaniyang mukha ang isang trahedya.

"Nasunog po ako sa gasera nu'ng 5 months old pa lang ako. Iniwan daw ako ni nanay sa kuya kong panganay ta's yung nanay ko nagsanla po ng tangke para may makain kami," kuwento ni Joana sa KBYN.

Pinalad mang mabuhay, ibang klaseng sakit naman ang idinulot nito sa kaniya habang siya'y lumalaki. Lagi raw siyang kinukutya kahit na ng kaniyang mga kaanak.

Ayon kay Joana, "Lagi po akong nakasombrero, lagi po akong naka-make-up. Tinatago ko po 'yung ulo ko. Hindi daw po ako makakapagtapos ng pag-aaral, wala daw po akong mararating. Iniiyak ko na lang po lahat."

Pero hindi nagpadaig si Joana sa panghuhusga ng iba. Inisip na lang na may dahilan ang Diyos kung bakit ito nangyari sa kaniya. Hanggang sa unti-unti ay natanggap na niya ang sinapit na kapalaran.

Ngayon ay 1st year college na si Joana sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Nakatutulong pa siya ng kaniyang ina sa pagtitinda ng mga isda. At dumidiskarte rin sa pagbebenta ng mga ukay na damit online para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Dito na rin nagsimula ang pagkawili niya sa social media.

Kuwento ni Joana, "Nu'ng nag-post ako sa Tiktok nagdasal muna ako kasi alam kong madaming tao ang magju-judge sa akin. Tapos pag-post ko nu'n, nag-viral po… hindi ko po akalain na magva-viral siya."

Kasunod nito, isang magandang pagkakataon pa ang dumating sa dalaga nang kunin siyang social media endorser ng isang cosmetics company dito sa Pilipinas. Ikinagulat naman ito ng dalaga.

Ang inaakala noon ni Joana na madilim ang mundo, kabaligtaran pala. Napagtanto niya, nasa iyo na kung paano mo haharapin ang isang problema.

Panghuling pananalita ni Joana, "Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, maganda ka. Basta buo yung kalooban mo."