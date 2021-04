'Kape Kalye': Roadside coffee shop ng magkaibigan tampok sa Legazpi City

Watch more in iWantTFC

Marami ang pinadapang negosyo at kabuhayan ng COVID-19 pandemic. Pero nagbigay naman ito ng bagong pag-asa at oportunidad na maging malikhain at sumubok ng mga bagong paraan ng mapagkakakitaan. Ang magkaibigan sa Legazpi City, Albay, sinimulan ang kanilang mobile coffee shop sa gitna ng pandemya. Nagpa-Patrol, Mitch Villanueva. TV Patrol, Sabado, 10 Abril 2021