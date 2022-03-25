Kwento ni Marc Logan: 'POV' ng namamaalam, ilang hirit sa tag-init tampok sa TikTok
ABS-CBN News
Posted at Mar 25 2022 08:39 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, Kwento ni Marc Logan
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