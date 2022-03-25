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Kwento ni Marc Logan: 'POV' ng namamaalam, ilang hirit sa tag-init tampok sa TikTok

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2022 08:39 PM

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Kasabay ng pag-arangkada ng lokal na kampanya, nagpatuloy ang pagdagsa ng video na masasaya sa social media. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Biyernes, 25 Marso 2022. 

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