MAYNILA - Paano hindi ma-offload sa inyong international travel?

Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, walang dapat ipangamba kung lehitimo ang pagbiyahe ng isang pasahero.

May sinusunod sa guidelines umano ang BI mula sa Department of Justice kung ano ang red flags ng departing passengers.

Unang tinitingnan ng BI ay ang mga dokumento, kagaya ng tiket, pasaporte at supporting documents. Kung walang isyu sa dokumento ay walang magiging problema sa Immigration umano ang mga pasahero.

Red flag din umano kung walang return ticket. Ani Sandoval, maraming kaso na peke ang ipiniprisintang return ticket.

Parte rin sa tinitingnan ang itinerary ng mga dumadating na pasahero, at financial capability nila, ayon sa DOJ guidelines on departing passengers.

Hindi kasama ang mga tanong umano kagaya ng pagpapakita ng picture mula sa yearbook.

Ani Sandoval, karaniwang dahilan ng offloading ay ang mga overstayed former Filipino citizens. May mga pasahero ring menor de edad na pinepeke ang edad upang makapagtrabaho abroad. - SRO, TeleRadyo, Marso 14, 2023