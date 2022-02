Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ngayong pwede na maglakbay ang mga Pinoy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa, nagbigay ng payo ang ilang travel experts kung saan pwede pumunta ang mga Pilipino para mag-enjoy matapos ang ilang mahabang lockdown.

Ayon kay Aileen Clemente ng Rajah Travel Corp., may 35 na bansa ang pwede puntahan ng mga Pilipino pero hindi kasama dito ang Thailand, Malaysia, Japan, at South Korea.

Ayon naman kay Fe Abling Yu, general manager ng Arfel Travel and Tours, hindi kailangan lumabas ng Pilipinas para mag-enjoy dahil ang mga lugar na katulad ng La Union, Pangasinan, Panay Islands, Ilocos, Bohol, Cagayan de Oro at Clark Freeport and Special Economic Zone ay madaming alok para sa mga Pilipino.

"Sa Clark pa lang marami nang magandang pwedeng pag-stay-an and it will not cost you so much," aniya.

Nagpaalala sila na tingnan muna ang mga kailangang requirements, katulad ng RT-PCR test at vaccine certificate, bago mag-book at pumunta sa travel destination.