Spoken word poetry patok sa TikTok ngayong Valentine's Day
ABS-CBN News
Posted at Feb 14 2022 08:33 PM
PatrolPh, Tagalog news, balita, TV Patrol
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