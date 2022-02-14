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Spoken word poetry patok sa TikTok ngayong Valentine's Day

ABS-CBN News

Posted at Feb 14 2022 08:33 PM

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Sinasabing namumulaklak ang mga labi ng mga likas na makata tuwing Araw ng mga Puso. Ang sarap kasing pakinggan ng mga spoken word poetry, hugot man ito o hindi. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Lunes, 14 Pebrero 2022

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