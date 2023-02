Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Maraming naging reservations si Louise Santos sa pagpasok sa relasyon noong single mother pa siya.

"Todo-todo 'yung pag-iingat ko," sabi ni Santos sa programang "Sakto" sa TeleRadyo nitong Lunes. "Kailangan talagang tanggap niya kasi hindi puwedeng ako lang tapos half lang 'yung isa. Kailangan kumbaga total package siya."

Kuwento ni Santos, nag-focus muna siya sa kaniyang anak noon pero tuloy-tuloy pa rin ang kaniyang dasal para sa bagong pag-ibig.

"Continuous talaga 'yung dasal ko na someday meron akong makilala na tanggap 'yung anak ko and tanggap 'yung sitwasyon ko," aniya.

"Ang Diyos talaga ay napakabuti sa atin he's a God of second chances, and I believe na ito po ang binigay niya sa akin hindi ko kasi talagang inisip before na... no'ng naging single mom ako 'naku gusto ko kaagad meron na akong katuwang' hindi po ganon... Huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil mabait po talaga ang Diyos."

Hindi rin aniya makatutulong na sisihin ang sarili sa naging kapalaran, payo ni Santos sa mga single mom.

"Hindi mo kasalanan na 'yan 'yung nangyari sa 'yo," sabi niya. "'Wag mo ring sisihin 'yung sarili mo. Your past, 'yung mga mistakes na nagawa mo hindi po 'yan ang magde-define ng katauhan at ng future mo."

Ngayon, masaya't itinuturing na "blessing" ni Santos ang bagong nakilalang asawa.

Ibinabahagi niya sa kaniyang blog na mommypracticality.com ang kaniyang mga karanasan bilang ina, kabilang na ang "practical solutions" sa pang-araw-araw na buhay nanay.