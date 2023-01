Watch more on iWantTFC

Mahalaga para sa isang tao na makakuha ng sapat na oras ng tulog.

Pero dahil sa teknolohiya at pagbabago sa lifestyle, hindi nagiging madali ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog.

Ipinaliwanag ni Dr. Pearl Angeli Diamante, isang neurologist at sleep medicine specialist, kung ano-ano ang dahilan at solusyon sa pagtulog.

Ani Diamante, iwasan ang paggamit ng gadgets 1 oras o mas maikli pa bago matulog dahil nagiging sanhi ang "blue light" sa nararanasang hirap sa pagtulog.

Puwede ring dahilan ang stress, pag-inom ng kape at alak, at pagkain nang malapit sa oras ng tulog para makapagpatagal o makapagpahirap sa pagtulog. "Dapat maganda ang ating sleep hygiene," aniya.

Mahalaga rin aniyang "sakto" lang ang temperatura sa kuwarto tuwing matutulog, at hindi maingay. Iwasan ring kumain ng "mabibigat na pagkain" bago matulog at bawasan ang mga iniisip sa gabi.

Nakatutulong din aniya ang deep-breathing exercises at pakikinig sa relaxing music para madaling makatulog.

Bagama't ligtas ang pag-inom ng melatonin, dapat aniyang matukoy ang pinakadahilan kung bakit hirap ang isang tao sa pagtulog.

"May mga certain medications po na puwedeng i-take pero mostly po more of the medical side a po iyan, hindi na po siya directly targeting the sleep," dagdag niya.