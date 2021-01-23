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TV Patrol

Magkakamag-anak sa Cagayan De Oro, good vibes ang hatid sa pagti-Tiktok

ABS-CBN News

Posted at Jan 23 2021 08:14 PM

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Good vibes ang hatid ng isang pamilya sa social media. Idinadaan kasi nila sa pagsasayaw ang kanilang family bonding kaya sila kinagigiliwan ng mga netizen. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Sabado, 23 Enero 2020. 

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