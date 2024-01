KBYN: Litratista sa Luneta tuloy ang hanapbuhay

Watch more on iWantTFC

Sa panahon ngayon, kahit sa cellphone ay puwede nang kumuha ng larawan. Pero sa mga pasyalan gaya ng Rizal Park, may mga photographer pa rin na nag-aalok kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga digital camera. At ang ilan sa mga litratistang ito ay may naitatago palang magandang kuwento. Nagpa-Patrol, Noli de Castro. TV Patrol, Lunes, 22 Enero 2024