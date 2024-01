'My Puhunan': Acting workshop ni Ogie Diaz, nilalahukan ng iba-ibang edad, propesyon

Watch more on iWantTFC

Viral ang mga linyahan sa workshop ng batikang talent manager, host at artista na si Ogie Diaz. At sa negosyo niyang ito, hindi rin basta-basta ang mga sumasali para mahasa sa aktingan. May mga politiko at doktora pa nga. Nagpa-Patrol, Karen Davila. TV Patrol, Biyernes, 19 Enero 2024