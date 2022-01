TIPS: Paano mag-declutter ng bahay ngayong 2022

Watch more on iWantTFC

Ngayong simula ng taon, marami ang ginaganahan na umpisahan ang pag-aayos at paglilinis ng bahay. Yun nga lang, marami rin ang nahihirapang dispatsahin ang mga gamit na hindi na kailangan pero may sentimental value. Narito ang ilang diskarte sa tamang decluttering sa bahay. Nagpa-Patrol, Winnie Cordero. TV Patrol, Miyerkoles, 19 Enero 2022