Bata pa lang, mahilig na sa mga laruan ang 54 taong gulang na si Fely Lafuente.

Nang lumipat sila ng bahay, nawala ang kanyang mga laruan noong kabataan.

2006 nang nagsimula ulit mangolekta si Fely nang regaluhan siya ng kaibigan ng cute na piggy item.

Sa ngayon, kabilang sa mga kinokolekta ni Fely ang coffee mugs, Christmas displays, at iba’t ibang laruan.

Kwento ni Fely, ang mga koleksyon ang nagtawid sa kanya sa mga malulungkot na yugto ng kanyang buhay.

“There’s one point sa buhay ko na nagkaroon ako ng anxiety and depression and that was 2008. So dahil sa collection, talagang na-survive ko. Talagang nakapagpasaya siya sa akin na sa tuwing parang nalulungkot ako, nakikita ko siya naka-display, talagang sumasaya ako, nakatulong talaga siya. 'Yung pagco-collect ko, parang 'yung mind ko, na-divert sa collecting, instead na mag-focus ako sa problema," aniya.

Ang saya na nadarama tuwing nakikita ang koleksiyon, gusto niyang ibahagi sa iba.

Pangarap ni Fely na magbukas ng isang museo na magiging tahanan ng resulta ng magdadalawang dekada niyang pangongolekta.

Sabi niya: “As a collector, fulfillment talaga na makita mong naka-display lahat ng pinaghirapan mo. Memorabilia ba at least once in my life, may ganito akong stage sa buhay ko or may ganitong akong na-accomplish na collection.”



Ulat ni Andrea Taguines para sa programang Tao Po. (Jan. 14, 2023)

