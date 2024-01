KILALANIN: Pusa na inampon, inaalagan sa mall sa Taguig

Watch more on iWantTFC

Spotted sa isang mall sa Taguig ang isang pusang napakasarap ng tulog sa ibabaw ng mga paninda. Malaya ring nakakagala at hindi tinataboy ng mga tindera at tauhan sa mall ang mga pusa at asong napapadpad doon. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Lunes, 15 Enero 2024