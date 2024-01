Celebrity moms ibinahagi ang fitness strategies

Watch more on iWantTFC

Bahagi na ng pang-araw-araw na iskedyul ng celebrity moms na sina Cristalle Belo at Nicole Hernandez ang pagwo-workout o page-ehersisyo para sa taong 2024.

Sinamahan ng ABS-CBN News ang dalawa na ipinakita ang iba-ibang exercise na ginagawa nila, kabilang ang weight exercise na sinasamahan ng cardio at functional training.

Ayon kay Belo, pursigido siyang ipagpatuloy ang kaniyang weight loss at active lifestyle ngayong taon, habang hindi naman aniya kumpleto ang araw ni Hernandez kapag wala ang kaniyang morning workout.

"Realistically I want to be a stronger better version of myself. Because it carries over at home, you become a good example to your children if they see you always active, moving it sets the tone," ani Hernandez.

"I feel good, I feel strong, it helps me eat cleaner. For me kasi when I'm in control of my body, I feel like I'm in control of my life. So parang just starting the day off with that sets the tone of my day," sabi naman ni Belo.

"Movement, whether dancing biking or doing weights. I want my children to have love for movement and I want them to see me move everyday. So nai-inspire sila and they want to do it themselves," dagdag ni Belo.

Enjoy umano si Nicole sa pagbubuhat o weight training.

Pareho naman nilang paborito ang 3FX circuit training, isang 30 hanggang 40 minutong workout na may 15 station tampok ang iba-ibang ehersisyo.

Ayon sa dalawa, kasama rin sa fitness strategy ang tamang pagkain.

Kino-control umano ni Hernandez ang portion o sukat ng kinakain habang si Bello naman ay nagi-"eating window" nang 3 meal mula alas-12 ng tanghali hanggang alas-8 ng gabi.

Sang-ayon din ang dalawa na magandang kumuha ng retrato kada tatlong buwan para ma-motivate at makita ang progress.

— Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News