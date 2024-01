Watch more on iWantTFC

Bata pa lang, pangarap na ni Police Staff Sergeant Adrian Ducat ang maging abogado pero sa mga panahon na 'yun nag-aalangan pa siya sa kanyang kakayahan kung kakasa ba siya sa law school.

Kwento niya: "During that time hindi pa buo 'yung loob ko kasi takot ako sa abogado. I know papaano sila magturo, paano sila magpa-recite, paano sila mamahiya kapag 'di ka nakakasagot -- standard sa law school 'yon. Kumbaga kapag 'di mo kaya, huwag kang mag-law school."

Naituloy ni Ducat ang pangarap na mag-aral ng abogasya sa suporta ng mga kamag-anak, at sahod niya nang maging pulis noong 2010.

Sabi niya, hindi naging madali pagsabayin ang pag-aaral at serbisyo bilang pulis at law student.

Sa pang apat na subok niya sa bar exam ay nakamit na rin nya ang kanyang matagal nang pangarap. At sa bagong titulong nagdagdag sa kanyang pangalan, kaakibat nito ang karagdagang responsibilidad na gamitin ito kabutihan.

"Ang lagi kong dinarasal Panginoon, kapag itong titulo Ninyo ibinigay niyo sa akin, 'yung pagkakataong maging abogado, gagamitin ko ito para tumulong sa mga nangangailangan."

Ulat ni Raffy Santos para sa programang Tao Po. (January 7, 2023)