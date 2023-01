Watch more on iWantTFC

One year in the making ang paghahanda ng pambato ng Venezuela sa Miss Universe habang Pinoy talent naman ang sikreto ng Fil-Am na kinatawan ng Amerika na si R'Bonney Gabriel. Hindi naman magpapahuli si Miss Universe Philippines Celeste Cortesi, na nagpasiklab sa simula pa lang ng rehearsals. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Lunes, 9 Enero 2023