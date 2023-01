Watch more on iWantTFC

Isang malaking karangalan para sa Germany na manggaling sa kanilang bansa si Joseph Ratzinger o Pope Benedict XVI, ang santo papa na pumalit sa popular na si Pope John Paul II.

Ilang buwan mula nang maluklok sa puwesto noong 2005, binisita ng grupo ng ABS-CBN News sa pangunguna ni Abner Mercado ang Marktl, Germany kung saan ipinanganak ang santo papa.

Ibinahagi ng curator ng Marktl Museum ang iba't ibang memorabilia ng noo'y bagong halal na santo papa gaya na lamang ng baptizing bowl na ginamit nang binyagan ito.

"We discovered that in the garden next to the church. It was lying there. So, we saw it and took it. We brought it here to the museum," pagbabahagi ni Marktl Musuem curator Herr Joseph Jessner sa salitang German na isinalin sa Ingles.

Itinuturing na maimpluwensiyang kardinal at malapit kay John Paul II si noo'y Cardinal Ratzinger.

Humawak ito ng mga mahahalagang katungkulan sa Vatican gaya na lamang ng pagiging Dean of the College of Cardinals.

"This pope is extremely intelligent. He has an extreme wisdom. He speaks almost 10 languages," kuwento ni Herr Jurgen Von Grabowski, residente ng Munich, Germany.

Dagdag pa ni Grabowski, kabilang sa 10 wika na kayang bigkasin ni Pope Benedict XVI ay ang wikang Filipino.

Ipinamalas nito ang husay sa wikang Filipino noong 20th World Youth Day na ginanap sa Cologne, Germany noong Agosto 2005.

Speech ni noo'y Pope Benedict XVI na ibinigkas niya sa wikang Filipino noong 20th World Youth Day sa Cologne, Germany noong Agosto 2005.

VERY HUMBLE PERSON

Mapalad naman si noo'y Borongan, Eastern Samar Bishop Leonardo Medroso na personal na makilala bago maging santo papa si Benedict XVI.

Inilarawan niya ito bilang isang mapagpakumbabang tao na kapag nagsalita at kumilos ay puno ng dignidad.

"Despite of the power that he was carrying in himself, 'pag nagsalita 'yun talagang ang mga tao makikinig eh. And 'yun 'yung authority sa kaniya. Sabi nga ng iba na 'yung theology ni John Paul II ay karamihan diyan ay galing sa kaniya eh," kuwento ni Bishop Medroso.

Panoorin ang bahagi ng dokumentaryong 'Willkommen in Deutschland: Mga Kuwentong Pinoy sa Germany' ng programang 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2005.

