May naghihintay na bagong simula para sa bagong taon ng isang person with disability o PWD at sa isang street teacher na itinampok ng KBYN.

Ipinanganak na walang mga braso at kamay ang Batangueño na si Jane Dharia Ramos.

Sa kabila ng kaniyang kapansanan, nakikipagsabayan siya sa iba nating mga kabayan.

Katunayan, nakatapos na sa kolehiyo si Ramos sa kursong Business Administration nitong Oktubre 2022.

At ngayong 2023, magandang hanapbuhay na ang naghihintay sa kaniya sa kanilang lokal na pamahalaan.

"Talaga pong pangarap kong maging kawani ng gobyerno natin kasi lahat ng benepisyo nandoon and then secured tulad ko PWD ako," pagbabalita niya sa KBYN.

Maisasakatuparan naman ng huwarang street teacher na si Alejandro 'Ace' Balaguer ang scholarship na dinadalangin niya para sa kaniyang Licensure Examination for Teachers o LET ngayong taon.

Nang mapanood ng kawani ng isang review center ang kuwento ni Teacher Ace, hindi ito nagdalawang-isip na biyayaan ng scholarship ang guro.

"Minessage ko siya agad. Sabi ko, 'Ace huwag mo nang isipin 'yung iyong LET review ng pagbabayad. Ako na mag-i-scholar sa'yo as a personal scholar ng Revyou Hub'," masayang pagbabahagi ni Alice Gaddi-Roselo, Revyou Hub Review Center Executive Director.

Malaki ang pasasalamat ni Balaguer sa magandang simula na kaniyang gagawin ngayong 2023.

"Alam mo noong nandoon ako nasa simbahan talagang mataimtim akong nananalangin. Hindi ko akalain noong araw na 'yun talagang didinggin. Biglang napatulo ang luha ko at 'yung friend ko na 'yun, ginamit siya ng Diyos na mabigay sa akin 'yung gift na 'yun sa review center," kuwento ni Balaguer.

Panoorin ang kabuuan ng kanilang kuwento sa New Year Special ng KBYN: Kaagapay ng Bayan kasama si Kabayan Noli de Castro.