Bumuhos ang tulong ng ating mga kababayan para sa magkapatid na Manolito, PJ at Ramil Mendoza ng Tagkawayan, Quezon na may hindi maipaliwanag na karamdaman.

Unang napanood sa "KBYN" ang kanilang kalagayan noong Hulyo 2022 kung saan hindi nakalalakad ng maayos at gumagapang ang mga ito para makapunta sa isang lugar.

Dinala ng programa sa isang espesyalista sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang magkapatid at dito napag-alaman na may sakit silang neuropathy at maaaring may kondisyon na X-linked Charcot-Marie-Tooth disease.

Dalawang buwan matapos maibahagi ang kanilang kuwento sa "KBYN," muling naimbitahan ang Mendoza brothers sa ospital para sa mga dagdag na pagsusuri.

Tatlong buwan rin silang namalagi sa ospital.

Inaabangan pa rin nila ang resulta ng isinagawang test sa kanilang dugo.

Ipinagpapatuloy rin nila ang itinurong home therapy lessons ng mga doktor upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang hirap sa paggalaw.

Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Tagkawayan, Quezon, binubuo na ang kanilang bagong tahanan na malapit sa kanilang kapitbahay.

"Maraming, maraming salamat po sa mga nagdonate at doon po kay Kabayan, sa LGU ng Tagkawayan," pasasalamat ni PJ.

Dagdag naman ni Ramil, "Hindi po namin malaman kung anong gagawin sa kasiyahan namin at hindi namin alam kung anong maiisukli namin sa kabutihan ng inyong puso."

Panoorin rin ang pagbabago sa buhay ng mga kababayan nating naputulan ng binti at nabiyayaan ng prosthesis dito sa New Year Special ng KBYN: Kaagapay ng Bayan kasama si Kabayan Noli de Castro.