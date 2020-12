Ivana Alawi, Liza Soberano pasok sa listahan ng '100 most beautiful faces'

Watch also in iWantTFC

Dalawang Pinay ang pasok sa mga pinakamagagandang babae sa buong mundo. Isa rito si Ivana Alawi na unang pumasok sa listahan ng "100 most beautiful faces" ng TC Candler at grupong The Independent Critics. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 29 Disyembre 2020