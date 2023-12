BALIKAN: Mga nanalo sa MMFF 'Gabi ng Parangal'

Watch more on iWantTFC

Big winner sa Metro Manila Film Festival ang historical movie na "Gomburza." Kasama sa nagwagi ang bida nitong si Cedrick Juan na itinanghal na Best Actor. Best Actress naman si "Star for All Seasons" Vilma Santos para sa "When I Met You in Tokyo." Nagpa-patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Biyernes, 28 Disyembre 2023