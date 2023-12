Sharon Cuneta tinuldukan ang isyu sa kanila ni Kiko Pangilinan

Watch more on iWantTFC

Mainit ang tapatan para sa Best Actor at Best Actress sa Gabi ng Parangal ng 2023 Metro Manila Film Festival. Samantala, sinagot naman ni Sharon Cuneta ang mga haka-haka kung may pinagdadaanan ba sila ng asawa na si Kiko Pangilinan. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Disyembre 2023