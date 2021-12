Watch more on iWantTFC

Nagkaharap sa isang sit-down interview sina Luis Manzano, ama niyang si Edu, at girlfriend nitong si Cherry Pie Picache. May rebelasyon din sina Edu at Pie na ikinagulat ni Luis. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 27 Disyembre 2021